Sommer per Onana: l'affare l'ha fatto l'Inter?

Bravura e fortuna. Sono due elementi fondamentali per chi ricopre il ruolo di portiere. Yann Sommer ha avuto entrambi nel suo debutto in Champions con la maglia dell'Inter. Contro la Real Sociedad prima è stato graziato da un palo Barrenetxea, poi da una traversa colpita da Merino, alla fine però ha salvato i suoi con un almeno un paio di interventi importanti nel momento di massima difficoltà per la squadra di Inzaghi. Il gol nel finale di Lautaro ha raddrizzato la partita, consentendo all'Inter di uscire da San Sebastian con un sofferto e importante punto. A fine partita sono arrivate anche parole da leader da parte dell'ex Bayern, che in carriera vanta 291 presenze in Bundesliga, 92 nelle coppe europee, 84 nella nazionale svizzera: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi e sofferto troppo -. Non eravamo in partita. Abbiamo sofferto anche la loro pressione, come capita spesso negli stadi spagnoli. Ma alla fine abbiamo preso un punto molto importante, dimostra che siamo una squadra in campo".