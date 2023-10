Champions League, Napoli-Real e Inter-Benfica aprono seconda giornata

Torna la Champions League con la seconda giornata della fase a gironi. Le prime italiane a scendere in campo sono il Napoli che ospita al Maradona il Real Madrid e l'Inter che se la vedrà a San Siro con il Benfica. Mercoledì appuntamento a Dortmund contro il Borussia per il Milan mentre la Lazio sarà di scena in Scozia contro il Celtic

Un Napoli in ripresa, dopo una partenza di stagione balbettante, si appresta all'esordio casalingo stagionale in Champions League. Vetrina migliore non potrebbe esserci al Maradona visto che arriva il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti e ci sarà il pubblico delle occasioni imperdibili. La vittoria all'esordio nel girone sul campo del Braga fornisce la spinta migliore agli uomini di Garcia che sembrano aver ritrovato anche il miglior Kvara e il sorriso e i gol di Osimhen. Il Real arriva a Napoli con la defezione di Alaba in difesa ma con il primato nella Liga grazie alle 7 vittorie collezionate nelle prime 8 giornate e con i tre punti incassati in extremis nella gara d'esordio in Europa contro l'Union Berlino grazie a Belligham, la nuova stella dei Blancos

L'Inter cerca la prima vittoria nella fase a gironi della Champions dopo il pareggio faticoso all'esordio sul campo della Real Sociedad. A San Siro i nerazzurri, rinfrancati dallo 0-4 rifilato alla Salernitana, affrontano il Benfica, una squadra piena di giocatori di talento come Di Maria e Joao Mario che occupa attualmente il secondo posto nel campionato portoghese. Dubbi in difesa per Inzaghi con i ballottaggi fra Acerbi e De Vrji e Pavard-Darmian. Nel Benfica c'è un'assenza pesante in difesa per la squalifica di Antonio Silva sostituito da Morato

È un Celtic in emergenza quello che affronterà la Lazio. Brendan Rodgers dovrà infatti fare a meno degli squalificati Lagerbielke e Holm e degli infortunati Abada, Carter-Vickers e Welsh, ma spera di recuperare Phillips almeno per la panchina. Gli scozzesi dominano il loro campionato ma hanno perso all'esordio nel girone contro il Feyenoord. La Lazio, dopo il miracolo di Provedel contro l'Atletico Madrid, non può permettersi passi falsi per non compromettere le chance di qualificazione agli ottavi di finale. C'è da sfatare una tradizione sfavorevole e per l'occasione Sarri dovrebbe riproporre dall'inizio Ciro Immobile al centro dell'attacco dopo la panchina contro il Milan

Dopo il pareggio casalingo contro il Newcastle, il Milan cerca il primo successo nella fase a gironi di Champions League. La seconda giornata vedrà i rossoneri affrontare in trasferta il Borussia Dortmund, terza forza della Bundesliga al pari del Bayrn Monaco dietro Bayer Leverkusen e la sorpresa Stoccarda, che all'esordio ha invece perso in trasferta con il Paris Saint-Germain. Pioli ha problemi a centrocampo con l'infortunio di Loftus Cheek che lo costringe a trovare nuove soluzioni. Davanti il tridente sarà quello titolare con Pulisic-Giroud e Leao. Tutti disponibili invece in casa Dortmund