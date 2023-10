Inter al lavoro alla Pinetina per preparare l'esordio casalingo in Champions League di domani sera contro il Benfica. Nella rifinitura si è rivisto di nuovo in gruppo Cuadrado ch torna dunque disponibile almeno per una porzione di partita. Assenti invece Sensi, che è comunque fuori dalla lista Champions League, e Frattesi che punta a tornare disponibile contro il Bologna in campionato, oltre naturalmente ad Arnautovic