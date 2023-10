Pioli: "Qui senza timore, sappiamo nostra forza"

Giornata di vigilia per il Milan che domani, mercoledì 4 ottobre, affronterà il Borussia Dortmund in Champions League. Dopo l'allenamento a Milanello (durante il quale la squadra ha ascoltato dagli altoparlanti i cori dei tifosi del Dortmund per abituarsi al "clima caldo"), i rossoneri hanno raggiunto la città tedesca . Al Westfalenstadion parola a Stefano Pioli, che ha presentato così la sfida a Sky Sport.

Giroud ha detto che quella col Dortmund sarà una gara importante ma non decisiva. E' d'accordo?

"Sì, non sarà decisiva perché abbiamo altri 12 punti a disposizione. Ma sarà un match importante, abbiamo una occasione per superare bene questa trasferta. Abbiamo il nostro gioco e affrontiamo un avversario energico, che non perde in casa in Champions da due anni. Vogliamo far bene".

Nessuna squadra ha tirato così in porta come il Milan con il Newcastle. Ora sarete più aggressivi?

"L'idea è quella di essere pericolosi e di affondare. Diventa difficile creare così tante occasioni e non segnare, come successo col Newcastle, per questo domani dovremo essere cinici e concreti".

Cosa si prova davanti al "muro giallo"? Stima, ammirazione, timore?

"Sarà bello giocare qui, nessun timore. Veniamo da esperienze importanti, da questo ambiente dovremo trarne energia, adrenalina e determinazione per fare la migliore partita possibile".

Come è nata l'idea di far ascolare i cori tedeschi in allenamento?

"E' una novità perché sappiamo che veniamo a giocare in un ambiente particolare, lo abbiamo fatto perché dovremo essere bravi a comunicare. Io stesso non so se riuscirò a comunicare le mie indicazioni, così abbiamo cercato di prepararci. Cerchiamo di preparare tutti i dettagli".

Il Milan ora ha allungato la rosa?

"Siamo convinti di quello che stiamo facendo. Dobbiamo affrontare anche le partite difficili per alzare il livello delle nostre prestazioni. Poi se potessi avere sempre tutti a disposizione sarebbe meglio, ma chi giocherà sfrutterà al meglio l' occasione e darà il massimo".

Può essere la Champions di Leao?

"Tutte le partite devono essere di Leao e del Milan. Tutti devono lavorare, collaborare. Rafa è un nostro giocatore e cercherà di dare il massimo".

L'obiettivo è la seconda stella?

"L'obiettivo è essere competitivi, vincere tutte le partite. Scendere con convinzione e fiducia, poi faremo i bilanci, a fine stagione".