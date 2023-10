L'allenatore biancoceleste ha commentato il successo in extremis al Celtic Park: "Siamo stati più caratteriali nella sofferenza e alla fine siamo stati premiati. Io spero che la partita di stasera dia una botta di coraggio e possa iniziare un periodo positivo. In campionato forse c'è appagamento, la Champions tira fuori certi meccanismi mentali". Pedro: "Qualche gol di testa l'ho fatto, bellissimo vincere nel finale" CELTIC-LAZIO 1-2: GOL E HIGHLIGHTS

Sono ancora i minuti di recupero a far sorridere la Lazio. Dopo quello di Provedel contro l'Atletico, è il gol di Pedro a far impazzire di gioia i tifosi biancocelesti accorsi al Celtic Park: 2-1 finale contro i padroni di casa e primo posto nel girone in compagnia dei Colchoneros dopo le prime due giornate. Sarri ha visto i segnali di crescita dei suoi: "Partita come avevamo previsto di alta intensità, loro sono una squadra che ha molta rapidità e dinamismo, tecnica in velocità - ha detto l'allenatore a Sky Sport -. Abbiamo fatto un gran primo tempo e all'inizio del secondo c'era la possibilità di andare in vantaggio, poi c'è stato un periodo di sofferenza ma questa volta siamo stati più caratteriali e quando giochi così alla fine vieni premiato. Anche prima della partita ai ragazzi ho detto 'non ascoltiamo nessuno' perché ci manca poco per essere competitivi e quel poco è la differenza tra vincere e perdere. Io spero che la partita di stasera dia una botta di coraggio e possa iniziare un periodo positivo".

"In campionato forse c'è appagamento. Quest'anno sfruttiamo di più i cambi" Il mister biancoceleste ha provato ad analizzare il calo di prestazioni rispetto alla passata stagione: "Tra i giocatori dell'anno scorso c'è una parte che sta rendendo meno, forse c'è una sorta di appagamento in campionato - ha spiegato -. Questa è una manifestazione talmente bella e importante da giocare che probabilmente fa scattare certi meccanismi mentali". In chiusura si è soffermato su alcune situazioni tattiche: "Kamada-Vecino-Luis Alberto è un centrocampo che per caratteristiche ci può stare, però bisogna entrare nell'ordine delle idee che giocando ogni tre giorni abbiamo anche altre soluzioni - ha chiarito Sarri -. Nel gol al 95' ci sono dentro Castellanos, Guendouzi, Pedro, entrati dopo. Bisogna sfruttare altre situazioni, infatti quest'anno stiamo facendo molti più cambi, sia durante la partita che tra una gara e l'altra. Giocando a questi ritmi è chiaro che alcuni giocatori arrivano al 60' in difficoltà, altri avevano giocato tantissimo e volevo anche preservarli per la prossima partita".

Pedro: "Qualche gol di testa l'ho fatto, bellissimo vincere nel finale" Nel post partita ha parlato anche Pedro, autore del gol decisivo nel recupero: "Qualche gol di testa l'ho fatto, non tanti perché non è la mia qualità, ma oggi è arrivata una bella palla e ho fatto un bel gol che dà la vittoria a tutta la squadra - ha scherzato l'attaccante a Sky Sport -. Penso che lo meritavamo, specie nel finale che dà molta fiducia, e siamo molto contenti. È una vittoria pesante per la prestazione di tutta la squadra, dobbiamo prendere in mano le partite. La continuità dà tutto, per questo è stato bellissimo vincere in uno stadio difficile. Grazie a tutti i tifosi che sono arrivati e hanno dato sostegno alla squadra. Obiettivi? Pensiamo partita per partita, in Champions la partita si può risolvere con un piccolo dettaglio come è successo oggi e contro l'Atletico". Infine una battuta sulla propria condizione fisica: "Ho iniziato male perché ho avuto problemi alla caviglia, ma adesso sto bene e spero di giocare presto da titolare ma lì è il mister che decide. L'importante è essere tutti a disposizione".