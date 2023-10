Il Napoli vola a Berlino per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Dubbio in attacco per Garcia, con Simeone favorito nel ballottaggio con Raspadori. In difesa c'è Ostigard, a centrocampo confermato Cajuste. Per i tedeschi difesa a 3 e in avanti la coppia Becker-Behrens: ecco le probabili formazioni della sfida in programma martedì alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW