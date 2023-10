Pioli ritrova Maignan ed Hernandez, assenti contro la Juventus per squalifica. Non recupera Loftus-Cheek, out anche Okafor per affaticamento muscolare. Luis Enrique si affida a Dembélé, Gonçalo Ramos e Mbappé. Le probabili di Psg-Milan, in programma alle ore 21. Il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'app Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime

PSG-MILAN LIVE