Il capitano del Milan ha introdotto a Sky il match di Champions: "Conosciamo queste serate, non vediamo l'ora di scendere in campo. L'abbiamo preparata bene e daremo tutto per vincere". Importante il ritorno di Giroud: "Ci darà una mano come Loftus-Cheek". E sulla presenza a San Siro del milanista Sinner: "Speriamo di renderlo ancora più felice". Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

