A poche ore dalla Champions le parole del Chief Executive Officer del club: "Sono convinto che la giocheremo con un uomo in più, cioè il nostro pubblico. Ottavi di enorme importanza sportiva". Il presidente Scaroni: "Essere sempre in Champions obiettivo minimo". Milan-Dortmund è live alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Poche ore a una partita fondamentale, decisiva. Da Milan-Dortmund passa gran parte delle speranze di qualificazione agli ottavi dei rossoneri. Lo sa anche il il Chief Executive Officer del Milan Giorgio Furlani: "È una partita importantissima e sono convinto che la giocheremo con un uomo in più, cioè il nostro pubblico - le sue parole -. Si parla tanto del muro giallo di Dortmund, ma noi abbiamo quello rossonero ". Poi sul tema qualificazione: "Gli ottavi sarebbero di enorme importanza sportiva, il grande Milan si è fatto in Europa". Con un tifoso speciale allo stadio, Jannik Sinner : "Non vedo l'ora di conoscerlo" - ha concluso Furlani.

Scaroni: "Champions obiettivo minimo del Milan"

"Io vorrei vincere tutte le partite, soffro per le partite e anche prima delle partite. Per noi essere in Champions League sempre è una necessità - sono invece state le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante 'Sport Industry Talk' -, e questo sia per ragioni economiche che per nutrire di Milan i nostri 500 milioni tifosi nel mondo. Poi se potessi vincere sempre lo scudetto sarei ancora più contento ma questo è qualcosa in più, l'obiettivo minimo è rimanere in Champions League".