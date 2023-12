Sarri: "Troppe aspettative, ottavi un miracolo"

"Nelle ultime quattro partite abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio e sembra che le abbiamo perse tutte 4-0. Roma crea delle aspettative alte che non verranno attese e questo crea frustrazione in tutti. Io me ne sbatto, probabilmente i giocatori no".

In Champions vi è riuscito quello che non è riuscito in campionato?

"Poche possibilità di battere Inter e Atletico". E su Morata...

Per la Lazio ci sarà un doppio impegno ravvicinato con Atletico Madrid e Inter. Due sfide quasi impossibili secondo Sarri: "Quante possibilità ha la Lazio di batterle? Poche, sono due organici nettamente superiori, ma vogliamo giocarci le nostre possibilità - ammette l'allenatore in conferenza stampa - Al Wanda Metropolitano vincono in pochi. Quando ero alla Juve vincevamo 2-0 e hanno pareggiato. Per fortuna l'arbitro ha fischiato la fine, altrimenti avremmo perso". Sarri ha poi raccontato un retroscena sulla sua ammirazione nei confronti dell'Atletico: "Mi piace molto, se avessi dovuto scegliere qualche anno fa una squadra da allenare avrei detto l'Atletico. Adesso, però, spero che Simeone resti qui altri 10 anni". L'allenatore, infine, ha chiarito il suo rapporto con Alvaro Morata, allenato ai tempi del Chelsea: "Alvaro è straordinario, ha qualità di altissimo livello. Solo che in quel periodo era nervoso e non stava più bene a Londra. Aveva questo problema, non aveva problemi con me".