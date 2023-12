Inzaghi: "Lo scorso anno da secondi in finale"

L'allenatore dell'Inter guarda con fiducia agli ottavi di finale di Champions dopo il secondo posto nel girone: "Contro la Real Sociedad era difficile, non abbiamo concesso nulla e le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Lo scorso anno da secondi siamo arrivati in finale. Barella e Lautaro? Era necessario che riposassero"

Nonostante il secondo posto nel girone e dopo il pareggio contro la Real Sociedad, Simone Inzaghi è soddisfatto della sua squadra che ha conquistato la qualificazione senza mai perdere in Champions: "E' stata molto difficile, ma siamo stati bravi, contro una squadra forte alla quale non abbiamo concesso nulla - dice - Le occasioni più importanti le abbiamo avute noi, in una di Lautaro è stato fischiato un fuorigioco che non c'era. Chiudiamo da imbattuti, secondi, ma guardiamo avanti con grandissima fiducia, manca ancora tantissimo agli ottavi". Un secondo posto che potrebbe mettere l'Inter di fronte a un avversario ostico agli ottavi: "Dipende da cosa dirà il sorteggio. L'anno scorso arrivando secondi siamo arrivati in finale".