Pioli: "Serve una notte da Milan. Ibra un valore"

Le parole dell'allenatore rossonero a Sky alla vigilia del fondamentale match di Champions League contro il Newcastle: "Servirà una notte da Milan, per vincere dovremo giocare ad altissimo livello. Leao sta bene e ha voglia di giocare, Ibrahimovic sarà una risorsa per il club"

È la finale di questa prima parte di stagione?

"Deve essere così e la dobbiamo interpretare così. L'abbiamo preparata in questo modo, abbiamo solo una partita per restare in Europa. Serve la giusta concentrazione per questi match".

Oggi ha parlato solo 30 secondi al centro del campo con la squadra. Il senso è che non servono parole?

"Ho parlato tanto stamattina al video, non c'era da aggiungere tanto. Abbiamo già vissuto certe vigilie e certi appuntamenti da dentro o fuori. Ho una squadra consapevole e responsabile dell'importanza della gara, ho solo detto ai ragazzi che faranno il massimo per 95 minuti. I nostri avversari partono forte in casa, ma noi dovremo stare dentro la partita con qualità".

Howe ha detto che questo Milan è merito del tuo lavoro. È bello sentirlo?

"Lui è un ottimo allenatore, fa piacere sentir riconosciuto il lavoro da colleghi di squadre importanti. Il cammino che abbiamo fatto ci ha portato fin qua, a vivere esperienze ed emozioni importanti come quelle di domani. Abbiamo un'altra occasione per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo può portare risultati positivi".

Leao come sta?

"Sta bene e ha voglia di giocare. La serenità lo accompagna sempre, è una delle sue qualità principali. È pronto ad aiutare la squadra nel modo migliore possibile".

Serve una notte da Milan?

"Assolutamente sì, in tutto e per tutto. In casa il Newcastle ha perso solo una volta con il Liverpool, ma ha battuto Manchester United, Chelsea, Aston Villa e il Psg in Champions. Se dobbiamo vincere servirà una partita di altissimo livello".

Ha sentito Ibrahimovic? Cosa può portare al mondo Milan?

"Ci siamo sentiti ieri e ci vedremo nei prossimi giorni. Inizia una nuova carriera, lui è sempre stato il re delle sfide per dimostrare che è il più bravo. Sarà una risorsa e un valore aggiunto per il club, un fattore positivo".