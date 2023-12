Fabio Capello analizza il pareggio dell'Inter per 0-0 contro la Real Sociedad, un risultato che costringe i nerazzurri a doversi accontare del secondo posto nel girone (con la conseguenza di dover affrontare un sorteggio più difficile): "La coppia Lautaro-Thuram avrebbe fatto la differenza, in questo senso l’Inter non ha voluto rischiare qualcosa in più per vincere la partita. C’è rammarico: se Inzaghi voleva arrivare primo nel girone, non doveva scombinare quella coppia"

