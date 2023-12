Dove vedere Newcastle-Milan

La partita tra Newcastle e Milan, valida per la 6^giornata di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 21 . Sarà possibile vederla attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso e Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Newcastle e Milan

La gara di andata alla prima giornata di questa Champions League (25 conclusioni dei rossoneri senza alcun gol) è l’unico precedente tra Newcastle e Milan nelle competizioni europee. Il Milan è la prima squadra italiana a giocare al St James’ Park contro il Newcastle in Europa dopo l’Inter nel novembre 2002 (4-1 per i nerazzuri nella fase a gironi della Champions League). Il Milan ha vinto solo una delle 21 trasferte contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (7 pareggi, 13 sconfitte) 1-0 contro il Manchester United nel 2005. I rossoneri non hanno vinto alcun incontro esterno con le altre nove: Ipswich Town, Chelsea, Tottenham Hotspur, Everton, Manchester City, Leeds United, Arsenal, Portsmouth and Liverpool. Il Newcastle ha perso l’ultima sfida in casa di Champions League contro il Borussia Dortmund (1-0) e non ha mai subito due sconfitte interne di fila nelle principali competizioni europee. L’unica stagione in cui hanno perso più di una gara al St James’ Park è stata nel 2002/03 (tre). Il Milan è arrivato ultimo nel girone solo in due precedenti occasioni in Champions League: nel primo turno della fase a gironi nel 1999-00 e nel 2021-22 sempre con Stefano Pioli. Il Milan ha segnato solo tre gol in questa Champions League, nessuna squadra ha fatto peggio nelle prime cinque giornate. Il Newcastle ha pareggiato 0-0 con il Milan nella gara di andata in questa Champions League, nonostante i rossoneri abbiano tentato 25 tiri: quella partita ha registrato il maggior numero di conclusioni che una squadra ha effettuato senza segnare in una singola partita nel torneo in corso.