Il calendario e gli orari di Champions League

Riparte la UEFA Champions League. Tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, inizia la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con l’andata degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21 si parte con il Manchester City di Pep Guardiola che sarà impegnato contro in Danimarca contro il Copenaghen, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre alla stessa ora in campo anche il Real Madrid, in trasferta contro il Lipsia, Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Mercoledì, alle 21, sarà la volta del PSG che al Parco dei Principi ospiterà gli spagnoli della Real Sociedad, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21 in campo anche Lazio-Bayern Monaco: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.