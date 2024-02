La squadra spagnola ha avuto un piccolo imprevisto sull'autostrada tedesca, mentre raggiungeva Lipsia. Il pullman è stato infatti urtato da una macchina, il cui conducente ha perso il controllo per filmare i giocatori del Real Madrid. Non gravi i danni: solamente graffi per il bus e uno specchietto retrivosore rotto per l'auto

Incidente senza gravi conseguenze per il pullman del Real Madrid, in Germania per disputare l'andata degli ottavi di Champions League contro il Lipsia. La squadra allenata da Ancelotti partita questa mattina da Madrid in aereo - a causa di uno sciopero - è stato costretta ad atterrare a Erfurt, a 160 chilometri da Lipsia. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco 'Bild' sull'autostrada A4, tra Eichelborn e Nohra, una Toyota bianca si è toccata con il bus della squadra spagnola. Il conducente dell'auto ha perso il controllo mentre cambiava corsia di marcia e lo specchietto retrovisore si è rotto, subendo un danno di circa 3mila euro". Secondo quanto riportato invece da 'Marca' secondo le ricostruzioni dello staff del Real "dall'interno dell'autobus non è stata avvertita la collisione e il viaggio è proseguito senza problemi. L'autista della Toyota stava flmando il pullman della squadra spagnola, perdendo il controllo del mezzo ed entrando in collisione con il pullman". Intorno alle 14.40 la squadra è arrivata nell'albergo nel centro di Lipsia. Sul lato del conducente dell'autobus erano presenti evidenti graffi dovuti all'impatto che aveva subito nello scontro con l'automobile.