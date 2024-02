Dove vedere Lipsia-Real Madrid

La partita tra Lipsia e Real Madrid, valida per l'andata degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 13 febbraio alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera, a bordocampo Giorgia Cenni. Diretta Gol con Riccardo Gentile. La giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e su NOW, con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Lipsia e Real Madrid

Il Lipsia e il Real Madrid si sono affrontati per la prima volta nella fase a gironi della scorsa edizione della Champions League: la squadra tedesca ha vinto il match casalingo per 3-2 dopo aver perso 2-0 a Madrid. Il Real Madrid ha perso solo una delle ultime 15 partite di Champions League contro squadre tedesche (10 vittorie, 4 pareggi), anche se è stata una sconfitta per 3-2 proprio in casa del Lipsia nella scorsa edizione. I Blancos non vengono eliminati da un’avversaria tedesca dalla semifinale contro il Borussia Dortmund nel 2012/13. Questa è la quarta volta che il Lipsia raggiunge la fase a eliminazione diretta della Champions League e la prima volta che non affronta un’avversaria inglese negli ottavi di finale. La squadra tedesca ha eliminato il Tottenham nel suo percorso per raggiungere la semifinale nel 2019/20, prima di essere eliminata a questo punto del torneo dal Liverpool nel 2020/21 e dal Man City nella scorsa edizione. Il Real Madrid ha superato il turno in 11 delle ultime 13 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in Champions League, raggiungendo almeno la semifinale in ciascuna delle ultime tre edizioni dopo essere stato eliminato a questo punto del torneo dal Manchester City nel 2019/20. Dopo aver sconfitto l'Istanbul Basaksehir per 2-0 nell'ottobre 2020, il Lipsia non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle successive 13 partite casalinghe di Champions League. Tuttavia, la squadra tedesca è rimasta a secco di gol solo in una delle 20 partite giocate alla Red Bull Arena nella competizione e ha trovato la via della rete in ciascuna delle ultime 16 gare disputate in questo stadio. Il Real Madrid ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi in questa edizione della Champions League. L'ultima volta che la squadra spagnola ha registrato una striscia di successi più lunga in Champions League è stata tra aprile 2014 e febbraio 2015 (10 in quel caso).