Lazio-Bayern è un modello da replicare anche in A

La vittoria contro il Bayern ha aperto inaspettate possibilità di qualificazione per Sarri che ora insegue Eriksson, l’unico fin qui a portare i biancocelesti ai quarti di Champions. Una serata da ricordare, ma anche da analizzare e replicare al ritorno e soprattutto in campionato

Per i tifosi rimarrà una serata da ricordare, per Sarri e la Lazio diventerà anche una serata da replicare. Modello da seguire non solo in vista del ritorno ma pensando anche al campionato dove poche volte si era vista una squadra così applicata e lucida nell’esecuzione del piano gara. Una vittoria comunque storica che avvicina l’allenatore a Eriksson, l’unico a portare i biancocelesti ad un quarto di finale di Champions.