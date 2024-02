Thuram: "Lautaro il top, Griezmann si ferma così"

Alla vigilia degli ottavi di Champions tra Inter e Atletico Madrid, c’è Marcus Thuram che presenta la sfida contro i colchoneros ai microfoni di Sky Sport: Sarà difficile, ma giochiamo questa partita in casa con lo stadio pieno. Griezmann? Si ferma con tutta la squadra". Il match è in diretta martedì 20 febbraio alle 21 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

L'Inter è pronta ad affrontare l'Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League. Tra i protagonisti ci sarà anche Marcus Thuram, in coppia con Lautaro Martinez. Il centravanti francese ha presentato la sfida agli spagnoli ai microfoni di Sky Sport.

Che partita ti aspetti contro l’Atletico Madrid? Sarà una bellissima partita contro un avversario molto difficile, ma ci sarà lo stadio pieno e speriamo di fare un grande match.

Giochi contro Griezmann, tuo compagno in nazionale: quali sono i pericoli da affrontare? Griezmann, lo sappiamo tutti, è uno dei giocatori più forti del mondo. Per fermarlo dovremo farlo tatticamente con tutta la squadra e siamo pronti.

La Champions è più un sogno o un obiettivo? È un obiettivo, sappiamo tutti cos’ha fatto lo scorso anno l’Inter e proveremo, così come facciamo dall’inizio della stagione, ad entrare in campo per vincere.

Thuram in conferenza: "Lautaro uno dei migliori se non il migliore" In conferenza stampa, il francese si è soffermato anche su alcuni compagni di squadra tra cui Lautaro Martinez e Alexis Sanchez: "Lautaro è tra i migliori al mondo, se non il migliore. Conosciamo le caratteristiche l’uno dell’altro e proviamo ad aiutare la squadra. Avere Alexis in squadra è un onore, sappiamo che è un grande campione come dice lui stesso. Stare con lui fa sì che io impari tanto". Poi sul suo ambientamento in nerazzurro: "Sto bene qui con il gruppo siamo amici anche fuori dal campo ed è bellissimo così. Ho imparato molto da quando sono arrivato, imparo ad ogni partita e spero di continuare".