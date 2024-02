L’esordio di Calzona sulla panchina del Napoli è contro il Barcellona di Xavi negli ottavi d’andata di Champions League. Al Maradona, il nuovo allenatore dei campioni d’Italia torna al 4-3-3 con Osimhen punta centrale e Cajuste nel ruolo di mezzala vista l’assenza di Zielinski in lista Champions. Fuori Ngonge, non convocato per un affaticamento muscolare accusato nell'allenamento della vigilia

NAPOLI-BARCELLONA LIVE