Vigilia per l'allenatore del Bayern Monaco, chiamato a ribaltare l'1-0 dell'Olimpico per accedere ai quarti di Champions: "Sarà complicato segnare due gol a una squadra italiana - ha detto a Sky -, soprattutto se allenata da Sarri. Dobbiamo essere più coraggiosi e rapidi a occupare gli spazi. La mia situazione? Il club ha preso questa decisione: accettiamola e otteniamo il massimo". Bayern-Lazio è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

