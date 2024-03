Gli orari delle partite di Champions di oggi

Questa sera, alle 21.00, in campo Manchester City e Copenaghen per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Appuntamento dalle 20.00, con "Champions League Show": conduce Federica Masolin insieme a Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Paolo Di Canio e Alessandro Costacurta

Prosegue la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con la prima tranche del ritorno degli ottavi di finale, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21.00 sarà la volta della sfida tra gli inglesi del Manchester City e i danesi del Copenaghen, con i “Citizens” che partono dal 3-1 a loro favore di due settimane fa. Match live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche gli spagnoli del Real Madrid e i tedeschi del Lipsia, all’andata vittoria degli iberici per 1-0. L’incontro sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.