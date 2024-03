Dove vedere Manchester City-Copenaghen

La partita tra Manchester City e Copenaghen, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 6 marzo alle ore 21 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Paolo Ciarravano, a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Man City e Copenaghen

Il Manchester City è rimasto imbattuto nelle cinque partite contro il Copenaghen nelle competizioni europee (3 vittorie, 2 pareggi), l’ultima sfida all’Etihad Stadium è terminata 5-0 per i Citizens (ottobre 2022). Il Copenaghen non ha mai vinto in trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni europee, ottenenendo due pareggi e cinque sconfitte. La formazione danese non ha segnato nelle ultime quattro gare esterne contro queste formazioni, e sempre in Champions League. Pep Guardiola non è mai stato eliminato in un doppio confronto in Champions League dopo aver vinto la gara di andata in trasferta, superando il turno in tutte le nove occasioni precedenti (sei con il Manchester City, due col Barcellona e una col Bayern Monaco). Questa sarà la quarta partita per il Copenaghen in una fase a eliminazione diretta della Champions League, e non hanno ancora vinto alcuna di queste gare (1 pari, 2 sconfitte). L’ultimo successo esterno dei danesi nella competizione risale a dicembre 2016 (2-0 contro il Club Brugge), dopo quella vittoria, hanno segnato solo due gol nelle ultime sei gare esterne del torneo (2 pari, 4 sconfitte). Il Manchester City ha vinto le ultime nove partite in Champions League e potrebbe diventare la terza squadra a registrare 10 successi consecutivi nella competizione dopo il Real Madrid (10 nel febbraio 2015) e il Bayern Monaco (15 nel novembre 2020 e 10 nel novembre 2013). Il Manchester City ha segnato almeno tre gol nelle ultime otto partite in casa in Champions League, e potrebbe diventare la prima a riuscirci per nove gare interne di fila nella Coppa dei Campioni/Champions League (tre squadre si sono fermate ad otto: Bayern Monaco nel 2016, Real Madrid nel 1964 e Benfica nel 1962).