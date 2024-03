Calzona: "Siamo pronti, li abbiamo studiati bene"

Giornata di vigilia in casa Napoli, in attesa della sfida di Champions League in programma domani a Barcellona. "Siamo pronti, abbiamo sfruttato questi giorni per mettere a posto le idee", ha detto l'allenatore Francesco Calzona in diretta con Massimo Ugolini a Sky Sport 24.

C'è stato un miglioramento nella produzione offensiva e anche in fase di non possesso, ma il Napoli continua a subire gol. Da questo punto di vista su cosa avete lavorato?

"La fase difensiva non si può fare di fantasia, stiamo prendendo sempre gol ma stiamo limitando le occasioni da gol agli avversari, è un buon passo avanti, questo è un percorso più lungo ma sono fiducioso. I ragazzi hanno voglia di migliorarsi, spero che domani faremo meglio anche da questo lato".

E' soddisfatto del lavoro svolto finora?

"Per natura non lo sono mai, abbiamo ancora tanto da fare per diventare una squadra vera, come il Napoli è stato l'anno scorso. Non credo che arriveremo a quel livello ma abbiamo margini di miglioramento".