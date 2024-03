Reduce dal successo in Liga contro il Maiorca, Xavi ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League che i blaugrana giocheranno al Montjuic contro il Napoli dopo l’1-1 del Maradona firmato Lewandowski e Osimhen: "Calzona ha migliorato molto la squadra, davanti hanno tre giocatori formidabili, ma quello che porterei al Barcellona è Lobotka". Poi aggiunge: "All’andata abbiamo giocato meglio, dovremo farlo anche in casa, spero nell’aiuto del pubblico" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League per il Barcellona di Xavi che martedì 12 marzo, allo stadio Montjuic, affronta il Napoli dopo l'1-1 del Maradona con le reti di Lewandowski e Osimhen. Lo stesso allenatore catalano, reduce dal successo per 1-0 in Liga sul Maiorca, ha presentato il match contro i campioni d'Italia.

"La partita più importante con assenze pesanti, ma..." "È la partita più importante della stagione, siamo motivati e preparati", esordisce così Xavi in conferenza stampa: "Sono quattro anni che non arriviamo ai quarti ed è una grande opportunità davanti a un grande rivale, non dimentichiamoci che sono campioni d'Italia, ma giochiamo in casa e mi aspetto una notte magica per l'ambiente e tutti. Siamo stati migliori lì a Napoli e lo vogliamo essere anche qui a Barcellona, abbiamo bisogno di uno stadio pieno". Poi aggiunge: "Il Napoli è più solido, li vedo migliorati e più dinamici. Noi abbiamo diversi infortuni importanti come quelli di Pedri, ma non devono essere una scusa, dobbiamo provare a vincere la partita a prescindere dalle assenze. Non abbiamo paura di sbagliare, ma la voglia di dimostrare di essere una grande squadra".

"Porterei Lobotka al Barcellona" Su cosa si aspetta dal Napoli di Calzona: "Sarà un Napoli coraggioso, che ci presserà alto e che proverà a tenere la palla. Credo che sarà una partita spettacolare perché non speculano, hanno un grande livello davanti con Politano, Osimhen e Kvara, sarà una grande partita contro una grande squadra. Del Napoli mi piacciono molte cose, il tridente che hanno è fra i top d'Europa, in difesa provano sempre a giocare la palla, un po' come noi". Poi sul nuovo allenatore degli azzurri: "Calzona ha molto migliorato la squadra". Infine sul suo giocatore del Napoli preferito: "Difficile dire quale giocatore preferisco del Napoli, ma ti direi Lobotka, mi piacerebbe vederlo al Barça perché credo abbia il livello per poterci giocare".

"Non siamo favoriti, ma il pubblico può aiutarci" Sulla situazione al Barcellona con il suo addio già annunciato a fine stagione: "Sento tutto l'appoggio dello spogliatoio e del club, domani è una grande opportunità per andare ai quarti e diventare una delle migliori otto d'Europa, non bisogna avere paura, questo è quello che chiederò ai miei giocatori. Non vedo squadre più forti di noi, vedo squadre diverse e con diverse dinamiche, noi non abbiamo potuto fare tutte le operazioni che avremmo voluto a livello economico". Ancora sui giovani: "Anche i ragazzi come Lamal devono avere fiducia, siamo in Champions e devono divertirsi, è stupendo che a quell'età possano giocare queste partite, devono godersi il momento. Non ci sono favoriti, siamo al 50%, forse un po' più favoriti perché siamo in casa ma il pubblico ci deve spingere. Non giochiamo al Camp Nou ma al Montjuic c'è un ambiente molto simile ci aspettiamo un grande pubblico". Infine ammette: "Rigori? Abbiamo preparato tutti gli scenari, possono succedere tante cose. Ferran Torres? Non è al 100%, domani ci saranno solo i giocatori che sono al 100%".

Ter Stegen: "Mi piace molto Meret, ma spero che perda..." Poco prima di Xavi, in conferenza ha parlato il portiere tedesco Marc Andre ter Stegen: "Vogliamo fare una grande partita a livello difensivo. Ultimamente ci stiamo riuscendo con grande frequenza. All'andata loro già avevano il nuovo allenatore anche se non aveva avuto tanto tempo di preparare la partita. Sono migliorati tantissimo in queste ultime partite, ma a noi non importa il loro cambio". Poi aggiunge: "È dal 2015 che non arriviamo in finale, ma abbiamo la possibilità di tornarci e domani potrebbe essere un'occasione ottima per un percorso che ci riporti in finale". Infine sui singoli del Napoli: "Meret? Lo seguo da molto, è molto forte e sta giocando ad alto livello, cosa che mi fa molto piacere anche se non ci conosciamo di persona, ma spero che domani finisca la sua Champions. Osi e Kvara? All'andata siamo riusciti a contenerli, hanno avuto una sola occasione e purtroppo sono riusciti a segnare, domani proveremo a non concedere alcuna occasione. Il Napoli sa giocare bene a calcio, provano sempre a tenere la palla quindi dovremo essere bravi a mantenere noi il possesso e quando l'avranno loro dovremo pressarli molto alti e con forza. Non devono tenere la palla e non devono avere occasioni chiare".