Inter-Atletico, Lautaro e Dimarco tornano titolari

L'Inter si prepara alla sfida del Wanda Metropolitano con Arnautovic e Carlos Augusto in meno, ma con Lautaro, Dimarco e...Inzaghi in più: da quando è sulla panchina nerazzurra, l'allenatore non ha mai perso nelle trasferte dei turni di Champions della seconda fase

Adesso che il campionato è indirizzato verso la strada maestra che porta dritta dritta alla seconda stella, le attenzione dell’Inter si spostano su un altro piano: quello europeo. Lì, dove la squadra si appresta a partire per Madrid per provare a valorizzare al massimo quell’uno a zero dell’andata a firma Marko Arnautovic, e provare a qualificarsi per il secondo anno consecutivo ai quarti di finale della competizione continentale più importante.

Arna-Augusto out, Dimarco e Lautaro in A proposito di Arnautovic gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Starà un mese fuori. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra invece per Carlos Augusto, l’uomo di Champions, dove le ha giocate praticamente tutte. Salta Madrid ma ha qualche piccola speranza di riuscire a recuperare per la gara contro il Napoli in campionato. Proprio quella Serie A che ha visto Inzaghi riuscire a far tirare il fiato, a Bologna, a qualche protagonista come Pavard, Dimarco e Lautaro che mercoledi torneranno titolari in una squadra che è a 15 punti dallo scudetto ma ha voglia di non fermarsi per proseguire quel cammino europeo che tanto ha inciso positivamente lo scorso anno sulla stagione attuale.

gli scenari Inter, scudetto nel derby se vince prossime cinque Dopo la vittoria col Bologna l'Inter si avvicina ancora di più alla conquista della seconda stella: per l'aritmetica le servono 15 punti e, vincendo le prossime 5 gare potrebbe festeggiarlo proprio nel derby del 21 aprile. Tra le ipotesi più suggestive anche quella del 5 maggio: di seguito tutte le combinazioni LA SITUAZIONE AL MOMENTO L'Inter ha 75 punti in classifica dopo 28 giornate di campionato. Seguono Milan a 59 (-16) e Juventus a 58 (-17)

in classifica dopo 28 giornate di campionato. Seguono a 59 (-16) e a 58 (-17) Mancano 10 giornate al termine del campionato, ci sono in palio ancora 30 punti, con due scontri diretti tra le prime tre ancora da giocare (Milan-Inter e Juventus-Milan) DOPO LA VITTORIA SUL BOLOGNA... Il Milan ha superato la Juve al secondo posto: i rossoneri hanno un distacco di 16 punti dai nerazzurri. Mentre i bianconeri sono ora a -17

al secondo posto: i rossoneri hanno un distacco di 16 punti dai nerazzurri. Mentre i bianconeri sono ora a -17 Il Milan (primo inseguitore) può raggiungere quota 89 . L’Inter con 15 punti arriverebbe a 90

. L’Inter con 15 punti arriverebbe a Quindi con 5 vittorie l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto con 5 turni d'anticipo indipendentemente dai risultati delle altre e festeggiare la seconda stella nel derby... IPOTESI SCUDETTO NEL GIORNO DEL DERBY Se l'Inter vincesse le prossime 4 partite e battesse i rossoneri sarebbe campione d'Italia alla 33^ giornata nel derby (anche nel caso di quattro vittorie di fila del Milan dalla 29^ alla 32^)

O comunque in ogni caso avere 15 punti di vantaggio su Milan e Juve al termine di quel turno. A patto di non perdere il derby con un risultato, che ribalti il 5-1 inflitto all'andata alla squadra di Pioli

Inzaghi, tradizione favorevole in trasferta L'Inter ha superato sette degli otto turni precedenti della fase a eliminazione diretta di Champions League in cui ha vinto la gara di andata e con Inzaghi in panchina nelle trasferte dei turni di Champions della seconda fase non ha mai perso malgrado l’eliminazione di Liverpool di 2 anni fa. La squadra ha ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio, che sono poi i due risultati che si porta in dote a Madrid per provare ad esorcizzare i 70 mila del Metropolitano