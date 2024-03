Il contatto col centrale del Barça Cubarsì sul risultato di 2-1 per i catalani. Osimhen va giù ma l'arbitro olandese Makkelie non concede rigore. Il video dell'episodio e il commento dello studio Sky post partita. Lobotka: "A caldo pensavo fosse rigore, onestamente è difficile dirlo. Sono contatti che a volte vengono fischiati e a volte no"

GLI HIGHLIGHTS