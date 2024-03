Dove vedere Barcellona-Napoli

La partita tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 12 marzo alle ore 21 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Massimiliano Ugolini e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di ' Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Fabio Quagliarella. Mario Giunta per le news.

I numeri di Barcellona e Napoli

Il Barcellona è rimasto imbattuto negli ultimi cinque incontri con il Napoli in tutte le competizioni, alternando un pareggio (tre) a una vittoria (due) in questo parziale. In tutti e cinque i precedenti confronti tra Barcellona e Napoli in tutte le competizioni entrambe le squadre hanno sempre realizzato almeno una rete: infatti, oltre a tre pareggi per 1-1, i blaugrana hanno vinto gli altri due incontri per 4-2 e per 3-1. Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, in 20 delle 21 occasioni in cui il Barcellona ha evitato la sconfitta nella gara d’andata giocata fuori casa si è qualificato al turno successivo della competizione. L'unica eccezione è stata nei quarti di finale dell’edizione 2002/03, pareggiando 1-1 in casa della Juventus prima di perdere 2- 1 in casa (ai tempi supplementari). Il Napoli è stato eliminato in ciascuna delle precedenti 11 occasioni in cui non è riuscito a vincere la gara d’andata disputata in casa nella fase a eliminazione diretta di una grande competizioni europea. L’eliminazione di questo tipo più recente è stata contro il Barcellona nella Champions League 2019/20, pareggiando 1-1 in casa prima di perdere 3-1 in trasferta. Il Barcellona non è riuscito a vincere nessuna delle ultime quattro partite giocate nella fase a eliminazione diretta di Champions League (2 pareggi, 2 sconfitte), cioè dal successo per 3-1 sul Napoli nel match di ritorno degli ottavi di finale dell’edizione 2019/20. La squadra blaugrana non hai mai registrato cinque partite di fila senza vittoria in questa fase della competizione. Dall’inizio della scorsa stagione, il Napoli ha vinto cinque delle otto trasferte di Champions League (3 sconfitte), tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 21 gare esterne nella competizione (6 pari, 10 sconfitte). Il gol del pareggio di Victor Osimhen nella gara d’andata contro il Barcellona è stata la sua nona rete in Champions League: nessun giocatore nigeriano ha segnato di più nella storia della competizione (nove reti anche Obafemi Martins).