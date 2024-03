Dove vedere Borussia Dortmund-Psv

La partita tra Borussia Dortmund e Psv, valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, si gioca oggi, mercoledì 13 marzo alle ore 21 live su Sky. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Pietro Nicolodi, a bordocampo Paolo Aghemo. Da non perdere inoltre gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Borussia Dortmund e Psv

Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle tre sfide contro il PSV nelle competizioni europee (1 vittoria, 2 pareggi), nell’unico precedente in casa la gara è terminata 1-1 (ottobre 2022). Il PSV non ha vinto nessuna delle ultime 16 trasferte contro squdre tedesche in tutte le competizioni (3 pareggi, 13 sconfitte), dal successo contro l’Eintracht Braunschweig nel dicembre 1977. Inoltre ha perso cinque di queste sei sfide disputate in Champions League, l’unica eccezione è l’1-1 contro il Borussia Dortmund nell’ottobre 2002. Quando è rimasto imbattuto in trasferta nella gara di andata di un doppio confronto in Champions League, il Borussia Dortmund ha sempre superato il turno. L’1-1 ad Eindhoven nella gara di andata era la sesta volta in cui succedeva. Dopo il successo contro il Monaco nel 2004/05 agli ottavi di finale (2-0), il PSV non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (3 pari, 3 sconfitte), ed è stato eliminato in ciascuna delle tre occasioni in cui non ha vinto la gara di andata in casa in queste sfide. Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite in casa di Champions League (4 vittorie, 4 pareggi), con l’ultima sconfitta interna che è stata contro una formazione olandese (1-3 contro l’Ajax). I tedeschi non registrato una serie più lunga senza sconfittein casa nella competizione dal periodo tra dicembre 1996 e settembre 1999 (nove). Il PSV potrebbe raggiungere i quarti di finale di Champions League per la terza volta, dopo esserci riuscito nel 2004/05 e nel 2006/07.