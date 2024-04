Guardiola: "Difenderci? No, cercheremo di punirli"

Pep presenta la partita in conferenza: "Walker è out, peccato perché sarebbe stato l'ideale per controllare Vinicius. Abbiamo un livello emozionale immenso, sappiamo che significa giocare in questo stadio. Non siamo venuti qui per controllare la partita ma per cercare di punirli e segnare dei gol". Partita live martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"Walker per domani è out, peccato perché sarebbe stato l'ideale per controllare Vinicius e avrei tanto voluto averlo. Ma non ci sarà e non posso farci nulla, abbiamo avuto tanti infortuni e io devo trovare le soluzioni giuste e provare a fare un buon risultato". Pep Guardiola alla vigilia della nuova di Champions con il Real Madrid, che questa volta vale per i quarti di finale, si rammarica per l'assenza del suo difensore la cui presenza sarebbe stata, secondo il tecnico del Manchester City, fondamentale. "La scorsa stagione siamo passati noi, in quella prima siamo andati fuori per un soffio - dice ancora Guardiola -, i tecnici sono gli stessi, invece ci sono nuovi giocatori. Vedremo, comunque piò essere un vantaggio giocare il ritorno in casa. Però prima ci saranno questi 90 minuti a Madrid, in cui loro saranno molto pericolosi. Ma noi abbiamo un livello emozionale immenso, sappiamo che significa giocare in questo stadio".

"Qui non per controllare ma per segnare dei gol" "Sappiamo anche cosa ci aspetta - aggiunge l'allenatore del City -, e conosciamo l'efficacia delle loro transizioni con Vinicius, Bellingham e Valverde. Però non siamo venuti qui per controllare la partita ma per cercare di punirli e segnare dei gol. Il Real Madrid sa come controllare gli 'asset' della partita, sta a noi trovare le contromisure". Poi una battuta sul 4-0 che, in casa, il City rifilò al Madrid l'anno scorso chiudendo il discorso della qualificazione alla finale: "Non è stato tanto il Real Madrid ad andare male quando noi ad andare molto bene. Ma non credo che sia possibile battere di nuovo il Real in quel modo. Riuscirci per due anni di seguito è molto difficile". probabili Tchouameni in difesa, Grealish c'è: così Real-City

Rodri: "Non c'è solo Bellingham, Kroos mi piace" In conferenza con Guardiola c'era anche il match winner dell'ultima finale, Rodri: "Il Real è favorito, lo sono sempre in coppa, soprattutto quando giocano al Bernabeu. Noi abbiamo tanti impegnati con la corsa in Premier, ci sono tante partite, mentre loro, forse, hanno piccolo vantaggio (per via dello stop per la Coppa del Re, ndr)". Sui due big della panchina a confronto: "Ancelotti e Guardiola sono due dei migliori, i più vincenti. Pep ci dà sempre energia ed è il nostro leader". Un osservato speciale su tutti: "Non c'è solo Bellingham, Kroos mi piace, è quello che tiene il ritmo della partita del Real. Tanto calcio passa dai suoi piedi".