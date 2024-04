Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Il martedì di Champions League vede quattro squadre scendere in campo per l'andata dei Quarti di Finale. Oggi, martedì 9 aprile, alle 21.00, su Sky e in streaming su NOW , Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti tra cui Alessandro Del Piero

Questa sera, martedì 9 aprile, alle 21.00 la sfida tra Real Madrid e Manchester City, in diretta dal Santiago Bernabeu su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio. Sempre alle 21.00 per la sfida fra l’Arsenal di Mikel Arteta che sarà impegnato contro il Bayern Monaco all’Etihad Stadium, in direta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Paolo Di Canio. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Filippo Benincampi e Niccolò Omini.