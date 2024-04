Havertz mezzala, Neuer c'è: così Arsenal-Bayern

L'Arsenal sfida il Bayern nell'andata dei quarti di Champions League (match LIVE su Sky Sport Arena e in streaming su NOW martedì 9 aprile alle 21). Dubbio Havertz nei Gunners, non sulla sua presenza dal 1' ma sulla posizione in campo: il tedesco potrebbe giocare mezzala, con l'esclusione di Jorginho e la titolarità di Gabriel Jesus nel ruolo di centravanti. Tuchel recupera Neuer, che sarà regolarmente tra i pali: a centrocampo Pavlovic e Laimer si giocano una maglia, davanti Gnabry parte avanti su Coman