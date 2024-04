L’argentino ha scommesso 10mila dollari su over 2,75 (prevedendo un match con 3 o più gol) sulla sfida tra Real Madrid-Manchester City, portando a casa 18.900 dollari, l'equivalente di poco più di 17 mila euro. “Una partita come questa merita diversi gol”, ha commentato sui social mostrando la vincita della scommessa

Serata di Champions da ricordare per Sergio Aguero che, dopo solo 14 minuti della sfida tra Real Madrid-Manchester City, ha portato a casa 18.900 dollari. Cifra elevatissima, che il Kun ha voluto condividere sui social. “Una partita come quella di oggi merita diversi gol" ha raccontato su Instagram, con una foto nella quale, nel 2012, tirò il calcio di rigore con la maglia del City proprio contro i blancos. Vista la certezza di una partita ricca di gol, l’argentino ha scommesso 10mila dollari su over 2,75 (quindi con 3 o più gol). Scelta che si è dimostrata vincente dopo solo 14 minuti, in quanto il punteggio del Bernabeu era già sul 2-1 in favore del Real.