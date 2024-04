Il calendario e gli orari di Champions League

Di nuovo in campo con la Champions League. Tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile, continua la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con il ritorno dei quarti di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21.00 si parte con la sfida tra Barcellona e PSG in diretta dallo Stadio Olimpico di Montjuïc su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Stesso orario anche per l’Atletico Madrid di Simeone che sarà impegnato in casa del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Mercoledì, alle 21.00, sarà la volta del Bayern Monaco che all’Allianz Arena ospiterà gli inglesi dell’Arsenal, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, martedì, ci sarà la possibilità di seguire i match in contemporanea grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e su NOW. Mercoledì alle 21.00 in campo anche Manchester City-Real Madrid: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.