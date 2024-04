Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Mercoledì di Champions League che vede scendere in campo il Bayern Monaco e l'Arsenal. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti tra Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero

Continua la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con il ritorno dei quarti di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi, mercoledì 17 aprile, alle 21.00, il Bayern Monaco all’Allianz Arena ospiterà gli inglesi dell’Arsenal, la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sempre alle 21.00 in campo anche Manchester City-Real Madrid: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.