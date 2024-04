Nell'agosto del 2017 il Psg comprava Neymar per 222 milioni di euro e si assicurava il giovane Mbappé (riscattato l'anno dopo per 180). Nel frattempo il Barcellona sostituiva la stella brasiliana versando 135 milioni nelle casse del Dortmund per Dembélé (che oggi è al Psg). In un mese c'è la sintesi di due mentalità opposte che sono arrivate allo stesso punto della Champions League, oggi (dati Transfermarkt)

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT