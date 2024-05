Real Madrid e Bayern Monaco ripartono dal 2-2 dell'andata per cercare di conquistare la finale di Champions League. Per i Blancos dovrebbe giocare Carvajal al posto di Lucas Vasquez, mentre rimane il dubbio Nacho/Tchouameni in difesa. Tuchel dovrebbe confermare la formazione vista all'Allianz Arena. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime alle 21

