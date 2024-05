Terzic: "Noi sempre sfavoriti, ma siamo in finale"

L'allenatore del Borussia Dortmund è sereno ma concentratissimo sulla finale contro il Real Madrid: "E' la squadra che ha vinto maggiormente in questa competizione, ma se saremo coraggiosi avremo una possibilità". Su Ancelotti: "Ho grande stima di lui, è un modello per i giovani". Real favorito: "Anche l'Atletico e il PSG lo erano, è una finale e una finale non si gioca, si vince". Partita live sabato alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Ha le idee chiare Edin Terzic, l'allenatore del Borussia Dortmund, nell'immediata vigilia della finale di Champions League contro il Real Madrid: "E' una finale e le finali non si giocano, si vincono - spiega - Le cose più belle che mi sono successe sono quelle che non avevo pianificato. Speriamo domani di avere un motivo per festeggiare". Per festeggiare serve battere il Real Madrid di un allenatore vincente come Carlo Ancelotti: "Ho la massima stima per lui. Come vengono gestite le squadre, come giocano i giocatori per lui, è un modello per i giovani allenatori, me compreso". Il Dortmund parte giocoforza contro pronostico: "Sappiamo che il Real è la squadra di maggior successo in questa competizione - spiega ancora - Hanno perso solo due volte in questa stagione. Ma siamo anche pronti a giocare ai massimi livelli. In una finale, la cosa più importante è la partita. Eravamo sfavoriti anche contro Atletico e PSG, abbiamo una possibilità. Dieci anni fa avrei mai pensato che sarei arrivato in finale a Wembley? No. E quattro mesi fa? Quando ci siamo qualificati agli ottavi? Nemmeno. Ad ogni partita il cammino si accorcia e la fede si rafforza".