Tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto, appuntamento con l’andata dei playoff di Champions League, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon della massima competizione europea: Lille-Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), Dinamo Zagabria-Qarabag (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) e Bodo Glimt-Stella Rossa (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Dinamo Kiev-Salisburgo (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW), Malmoe-Sparta Praga (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) e Midtjilland-Slovan Bratislava (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Sempre alle 21 anche Young Boys-Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.