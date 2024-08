On air la campagna Sky dedicata alla nuova Champions League, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW (185 delle 203 partite a stagione in esclusiva). Protagonisti del "più grande spettacolo del mondo” Federica Masolin e Alessandro Costacurta con i campioni delle 5 italiane: Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, Riccardo Orsolini, Gianluca Scamacca e Mike Maignan, con guest d’eccezione Erling Haaland SKY SPORT INSIDER, LA GUIDA ALLA NUOVA CHAMPIONS

Più squadre, più calcio, più spettacolo. È il claim che introduce la grande campagna Sky dedicata alla nuova Champions League su Sky Sport, “Il più grande spettacolo del mondo”. Ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e piattaforme digitali, la campagna rappresenta il sequel dei precedenti episodi con protagonista Federica Masolin nei panni di primo ufficiale, in un brillante gioco di metafore tra il mondo del calcio e quello del mare. Il filo conduttore è una missione che si palesa a poco a poco, una fantastica avventura alla conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio: il nuovo format della massima competizione europea, ancora più avvincente e ricca di top match, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW, dopo i play off dei preliminari di fine agosto.

Protagonisti straordinari i campioni delle 5 italiane In scena le 5 squadre italiane qualificate per la prima volta tutte insieme, con la partecipazione straordinaria dei rispettivi “comandanti” e un guest d’eccezione: in ordine di apparizione, Lautaro Martinez (attaccante, capitano dell'Inter e capocannoniere della scorsa stagione di Serie A), Dusan Vlahovic (attaccante della Juventus), Riccardo Orsolini (attaccante del Bologna), Erling Braut Haaland (attaccante del Manchester City e capocannoniere della Premier League inglese 2023-2024), Gianluca Scamacca (attaccante dell'Atalanta) e Mike Maignan (portiere del Milan).

185 delle 203 partite a stagione della Champions in esclusiva su Sky La campagna ricorda l’offerta Sky per il prossimo triennio: ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League saranno in esclusiva su Sky, oltre a tutte le partite della Europa League e della Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Alla conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio “Sta succedendo di tutto e lo vedremo insieme”. È la promessa di Federica Masolin e Alessandro Costacurta: la Signora del calcio europeo su Sky, che interpreta eccezionalmente il ruolo di comandante dei mari accanto all’ “ufficiale” Alessandro Costacurta. Cannocchiale alla mano, il volto della Champions su Sky guarda insieme a Federica l’avvicinarsi di decine di galeoni all’orizzonte, che per l’occasione troviamo rappresentati, in un set d’eccezione, a bordo della meravigliosa Nave Palinuro della Marina Militare. I “migliori equipaggi d’Europa” rappresentano le squadre in campo da settembre per la massima competizione europea, impegnate fin dal primo giorno in una lunga serie di top match. E tra gli equipaggi spiccano i velieri delle cinque italiane, con ufficiali, forzieri, grandi protagonisti del calcio all’arrembaggio e palloni “sparati” da un galeone all’altro come fossero colpi di cannone. La metafora è immediata: lo spettacolo della Champions League quest’anno è assicurato. La campagna segue i precedenti episodi, che hanno visto anche la partecipazione del volto della Premier League su Sky Paolo Di Canio, vestito da ufficiale per ricordare insieme a Federica tutta l’offerta della nuova Stagione Calcio di Sky: oltre alle Coppe Europee, tre match su 10 a turno della Serie A, con almeno 30 delle migliori 76 partite, la Serie C e le esclusive della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca.

