È il giorno dei sorteggi della nuova Champions, dove le 5 italiane protagoniste conosceranno le rispettive avversarie. Ecco tutto quello che c'è da sapere: il sorteggio è live dalle 17.45 su Sky Sport 24 e streaming su NOW, skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport SORTEGGIO CHAMPIONS, ECCO COSA CAMBIA

L'attesa è finita. La nuova Champions League sta per aprire ufficialmente i battenti con i sorteggi in cui ognuna delle 36 squadre conoscerà il nome delle 8 avversarie che affronterà nella fase campionato. Per la prima volta nella storia saranno cinque le italiane protagoniste: dall'Inter al Milan, dall'Atalanta alla Juve per finire al Bologna che torna nella competizione dopo 60 anni. L'unico club che si presenta come testa di serie, in quanto vincitore della scorsa edizione, è il Real Madrid. Si comincerà ad entrare nell'atmosfera della Champions dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, con l'inizio della diretta dello studio condotto da Mario Giunta con Capello, Costacurta, Caressa e Condó, e che analizzerà tutti gli accoppiamenti e le novità di questo formato fino alle 20.30. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.

Quando ci sarà il sorteggio? Il sorteggio si terrà oggi giovedì 29 agosto alle ore 18. La sede sarà il Grimaldi Forum di Monte-Carlo.

Come seguire il sorteggio su Sky e NOW I sorteggi saranno visibili dalle 18, in diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW, skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport.



Come funziona il sorteggio: il regolamento Le 36 partecipanti faranno parte di un unico girone, ma non tutte si affronteranno con tutte. Ogni squadra disputerà 8 partite contro due avversarie per fasce, con dei limiti per i 'derby' e club della stessa federazione. Le fasce saranno quattro in base al coefficiente e col nuovo sorteggio "ibrido" si procederà in due passi: prima verrà estratta manualmente una pallina e poi il software stabilirà casualmente le sue otto avversarie. E così di squadra in squadra fino a quando tutte sapranno chi affrontare. approfondimento Sorteggi alla nuova Champions, cosa c'è da sapere

Le fasce delle italiane 1^ fascia: INTER

2^ fascia: ATALANTA, JUVENTUS, MILAN

3^ fascia: /

4^ fascia: BOLOGNA

Tutte le fasce FASCIA 1 : Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Inter , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, , Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona FASCIA 2 : Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta , Juventus , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan

: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, , , Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, FASCIA 3 : Feyenoord, Sporting, Psv Eindhoven, Salisburgo, Young Boys, Celtic, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Lille

: Feyenoord, Sporting, Psv Eindhoven, Salisburgo, Young Boys, Celtic, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Lille FASCIA 4: Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest, Slovan Bratislava

Quando uscirà il calendario? Ogni squadra conoscerà le sue avversarie all'interno del sorteggio che andrà in scena questo giovedì, ma per sapere quando dovrà aspettare un paio di giorni. L'Uefa, infatti, ha già comunicato che le date e gli orari delle partite saranno poi trasmessi ufficialmente sabato 31 agosto, successivamente dunque ai sorteggi di Europa e Conference League che potrebbero creare particolari situazioni di contemporaneità tra i club di una stessa città. Da non dimenticare che da quest'anno la Champions, oltre ai tradizionali martedì e mercoledì, si giocherà anche di giovedì in occasione di una settimana dedicata esclusivamente alla competizione principale, esclusività che sarà riservata in altre settimane anche a Europa e Conference League.

Buffon e Cristiano Ronaldo premiati durante il sorteggio Aleksander Ceferin ha assegnato il Premio del Presidente UEFA 2024 a Gianluigi Buffon per la sua "bravura, longevità, determinazione e continuità, che è stata fonte d'ispirazione per i tifosi di tutto il mondo". Il premio verrà consegnato all'ex portiere proprio in occasione della cerimonia dei sorteggi della nuova Champions. Insieme a lui sarà premiato anche Cristiano Ronaldo, oggi all'Al-Nassr, come miglior marcatore della storia della Champions League.

Tutte le date della nuova Champions League 1^ giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 2^ giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 3^ giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 4^ giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 5^ giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 6^ giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 7^ giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 8^ giornata: 29 gennaio 2025 Playoff : 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio 2025 (ritorno)

: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio 2025 (ritorno) Ottavi di finale : 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno)

: 4/5 marzo (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno) Quarti di finale : 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno)

: 8/9 aprile (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno) Semifinali : 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno)

: 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno) Finale: 31 maggio 2025 all'Allianz Arena di Monaco