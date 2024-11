Introduzione

Terza serata dell'ultima pausa per le Nazionali dedicata ai gironi di Nations League. Una Germania travolgente batte 7-0 la Bosnia (doppiette di Wirtz e Kleindiest) e si qualifica ai quarti di finale da capolista del girone. Alle sue spalle strappa il pass anche l'Olanda, che batte l'Ungheria 4-0. A segno anche Dumfries e Koopmeiners. Pareggio senza reti della Turchia col Galles, 1-1 tra Georgia e Ucraina. Brutte notizie invece per l'Inter con il risentimento muscolare per Calhanoglu, costretto a uscire al 45' di Turchia-Galles. Qui tutti i risultati e il rendimento dei giocatori del campionato italiano

