Di Gregorio è pronto a difendere la porta della Juventus contro il Psv, dopo il turno di riposo contro l'Empoli. Chance per Thuram a centrocampo, mentre in attacco confermato Vlahovic. Nella squadra di Bosz il tridente sarà composto da Bakayoko, De Jong e Tillman. Juventus e Psv scenderanno in campo martedì 17 settembre alle 18.45. La partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

