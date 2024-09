Milan, torna Tomori. Morata favorito su Abraham

Dopo il 4-0 di sabato sera a San Siro contro il Venezia, saranno da capire le scelte di Fonseca per l’esordio in Champions. Calabria è tornato in gruppo ed è in ballottaggio con Emerson Royal per un posto sulla fascia destra. In difesa, Tomori è nettamente favorito su Gabbia, così come Morata è avanti rispetto ad Abraham per partire dal 1’.