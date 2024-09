Tre gol e tre punti per cominciare, come era stato in campionato. Thiago Motta festeggia con una bella vittoria il suo esordio in Champions: bene la squadra come collettivo e nei singoli, come McKennie. "Mi piacciono Weston come tutti gli altri che abbiamo - ha raccontato l'allenatore della Juve a Sky Sport -. Oggi è toccato a lui iniziarla, ha fatto bene come i compagni, è un buon risultato per iniziare la competizione e ora dobbiamo pensare già alla prossima. Ci può dare tanto anche lui. Il mio dovere è scegliere, mettere gli 11 che stanno meglio, sono contento per lui perché se lo merita, sta lavorando. Deve migliorare come tutti gli altri, l'importante è che la squadra abbia vinto. C'è una cosa specifica dove dobbiamo migliorare: penso che oggi abbiamo subito tanto il gioco del Psv e sono sicuro che possiamo fare meglio nella fase di possesso. Oggi abbiamo fatto bene a tratti e dobbiamo alzare il livello su questa cosa qui ed averlo per tutta o quasi la partita".