Nico: "C'è libertà di fare ciò che sappiamo fare"

La prima in Champions League, bagnata col primo gol nel torneo per club più ambito. Un debutto tra i grandi d'Europa perfetto per Nico Gonzalez che, col suo gol, ha chiuso la partita col Psv Eindhoven. "Sono felice, abbiamo fatto veramente una grande partita - ha detto l'argentino -. Felice per il debutto, il gol, mi sembra che la squadra abbia giocato bene. Nel secondo tempo si poteva fare di più ma il risultato è positivo e vado a casa felice. Motta? Con lui abbiamo la libertà di fare quello che sappiamo fare. In campo si va sempre con il sorriso, per goderci la partita e dobbiamo fare come oggi, continuare così".