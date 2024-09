Dimarco e Arnautovic non partono per Manchester, dove l'Inter scenderà in campo contro il City: l'azzurro ha un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra, mentre l'attaccante non ci sarà per febbre. Si scalda Carlos Augusto, che giocherà a sinistra. Al centro della difesa Pavard, Acerbi e Bastoni. Torna il centrocampo titolare e davanti la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram. Le ultime news nel video con Andrea Paventi

