L'Arsenal si prepara ad affrontare l'Atalanta a Bergamo per l'esordio stagionale in Champions League. Jorginho ha parlato a Sky Sport, elogiando la squadra di Gasperini: "Gioca un calcio un po’ diverso dalle altre in Italia. Dobbiamo stare attenti”. Della stessa opinione è l’allenatore dei Gunners, Arteta: “Hanno un modo di giocare particolare, ricordo bene quando la affrontai col City”

Si avvicina l'esordio europeo anche per l'Atalanta, che a Bergamo ospiterà l'Arsenal di Arteta, reduce dalla vittoria nel derby di Londra sul Tottenham. Alla vigilia del match di Champions League, Jorginho ha parlato a Sky Sport proprio della squadra di Gasperini: "È una squadra che secondo me gioca un calcio un po' diverso dalle altre squadre in Italia. Si è parlato di quanto sono pericolosi. Dobbiamo stare attenti perché sarà sicuramente una partita molto difficile e molto fisica". Il capitano dei Gunners ha accolto un'altra conoscenza del campionato italiano: Riccardo Calafiori, protagonista con il Bologna e con gli Azzurri all'ultimo Europeo: "È fortunato ad essere arrivato in un gruppo di ragazzi che cerca di fare tutto il possibile per far sentire a casa i nuovi giocatori. Abbiamo cercato di aiutarlo il più possibile. Ha tanta qualità e aggiungerà tanto alla squadra. Credo che lui sia pronto per partire titolare". Sulla fascia da capitano: "È una motivazione per sentire la fiducia di tutti, sapere che tutto il club si è fidato di te in così poco tempo. Ti dà una carica extra che ti fa dare ancora di più".