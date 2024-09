Leao: "Il gol mi manca, col Bayer si può vincere"

Il portoghese ha parlato in diretta a Sky Sport alla vigilia di Bayer Leverkusen-Milan: "Possiamo vincere, ma dobbiamo rispettare i nostri avversari. Fonseca mi sta aiutando molto nelle cose in cui devo migliorare"

Giornata di vigilia in casa Milan che domani sarà impegnato in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Oltre a Paulo Fonseca, anche Rafa Leao ha parlato in diretta a Sky, a partire proprio dal rapporto col suo allenatore: "A parte che lui è portoghese, mi ha dato fiducia e abbiamo parlato degli obiettivi di questa stagione. Mi sta aiutando tanto sulle cose in cui devo migliorare.".