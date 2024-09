Fonseca: "Morata non ci sarà, Loftus al suo posto"

Fonseca ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il Leverkusen: "Sono curioso di vedere i progressi difensivi della squadra in una partita come questa". La finale dell'Atalanta può essere uno spunto: "Li hanno annientati con le marcature a uomo, ma noi non giochiamo in quella maniera". In conferenza c'era anche Leao: "Lavoro molto con il mister per migliorarmi senza palla e in difesa. La fascia da capitano è un orgoglio"